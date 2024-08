Stand: 06.08.2024 07:38 Uhr Scheune mit Düngemitteln in Flammen: Großeinsatz in Drochtersen

Mehr als 150 Feuerwehrleute haben seit dem Montagmittag gegen die Flammen bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Drochtersen-Assel (Landkreis Stade) gekämpft. Als die ersten Feuerwehrleute anrückten, sei von weitem Rauch zu sehen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindern, die Scheune brannte jedoch vollständig aus. Da neben Heu auch größere Mengen Düngemittel in der Scheune gelagert wurden, musste der Umweltzug des Landkreises Stade nachalarmiert werden. Eine Gefahr für die Einsatzkräfte oder Anwohnerinnen und Anwohner habe nicht bestanden, so die Polizei. Nach ersten Schätzungen der Polizei könnte sich der Schaden auf etwa 250.000 Euro belaufen.

