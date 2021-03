Stand: 18.03.2021 10:59 Uhr Scheeßel: Senioren werden Opfer von Enkeltrick

Ein älteres Ehepaar aus Scheeßel im Landkreis Rotenburg ist Opfer eines Enkeltricks geworden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Mittwoch gegen Mittag rief laut Polizei ein unbekannter Mann bei den über 80 Jahre alten Eheleuten an. Der Fremde gab sich als Enkel aus und bat um 45.000 Euro, um Kosten nach einem Verkehrsunfall zu begleichen. Das Ehepaar erkannte den Schwindel nicht und sagte sofortige Hilfe zu. Eine unbekannte Komplizin des Betrügers nahm das Geld an der Haustür der Eheleute in Empfang. Die Polizei rät in solchen Fällen dringend, sich - auch über Notruf - zu melden. Außerdem sollten sich Menschen mit ihren Familien besprechen und Verhaltensregeln für Eltern und Großeltern festlegen.

