Stand: 01.01.2021 13:37 Uhr Scheeßel: Feuerwehr rettet Mieter aus brennender Wohnung

In der Neujahrsnacht ist in einer Wohnung in Scheeßel (Landkreis Rotenburg/Wümme) kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Der Mieter befand sich nach Angaben der Feuerwehr im Schlafzimmer der Wohnung - die Tür war abgeschlossen. Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte. Diese brachen die Tür auf. Der Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Ursache für den Brand sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind den Angaben zufolge noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

