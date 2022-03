Stand: 24.03.2022 18:54 Uhr Scharnebeck: Mann greift schlafende Frau mit Hammer an

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der seine schlafende Schwägerin mit einem Hammer attackiert haben soll. Der Mann aus Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) hatte die Frau bei der Attacke schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei vermutet, dass schon länger andauernde Streitigkeiten zwischen dem 50-Jährigen und der 57-Jährigen, die in Nachbarhäusern wohnen, die Ursache für den Angriff waren. Der 50-Jährige war den Ermittlungen der Polizei zufolge am Mittwochabend in das Haus des Opfers gegangen und soll die dort schlafende Frau angegriffen haben. Ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Täter ergab mehr als 1,3 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.03.2022 | 15:00 Uhr