Scharnebeck: Frachtschiff sinkt nach Leck leicht ab Stand: 20.02.2021 12:33 Uhr Auf dem Elbe-Seitenkanal ist am Freitagabend vor dem Schiffshebewerk Scharnebeck in Lebensmittelfrachtschiff leckgeschlagen und abgesunken. Die genaue Ursache für die Havarie ist nach unklar.

Nach Angaben eines Sprechers alarmierte die Besatzung des unbeladenen Schiffes gegen 18.15 Uhr die Feuerwehr, weil Wasser in den Maschinenraum eindrang. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand es bereits etwa 15 Zentimeter hoch. Mit zwei Tauchpumpen wurde das von Öl und Diesel kontaminierte Wasser zunächst abgepumpt. Da Feuerwehrwehrtaucher das Leck nicht finden konnten, entschieden die Verantwortlichen, das 80 Meter lange Schiff kontrolliert leicht absinken zu lassen. Dies sei möglich gewesen, da das Wasser nur in den Maschinenraum lief und der Frachter daher noch genügend Auftrieb hatte. Zudem wurde eine Ölsperre ausgelegt. Während des Einsatzes der Taucher musste der Kanal zwei Stunden lang für die Schifffahrt komplett gesperrt werden.

Eisschollen für Leck verantwortlich?

Die genaue Ursache für das Leck ist noch unklar, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Scharnebeck am Sonnabend auf Nachfrage von NDR.de. Am wahrscheinlichsten sei nach derzeitigem Stand, dass die Außenwand das Schiffes beim Anlegen von Eisschollen aufgerissen wurde. Auf dem Kanal gibt es trotz des Tauwetters noch erheblichen Eisgang. Der Schiffsverkehr war erst am Mittwoch wieder freigegeben worden.

Keine Weiterfahrt möglich

Spezialtaucher sollen nun klären, wo das Wasser in den Maschinenraum eindringen konnte. Nach Einschätzung des Polizeisprechers dürfte das Schiff danach in eine Werft geschleppt werden. Eine Weiterfahrt aus eigener Kraft sei wegen der Wasserschäden im Maschinenraum nicht möglich. Das unter Schweizer Flagge fahrende Schiff war auf dem Weg von Hamburg nach Salzgitter.

