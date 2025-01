Stand: 23.01.2025 08:28 Uhr Schafft "Rote Rosen"-Darstellerin den Weltrekord?

Die 91-jährige Brigitte Antonius spielt seit fast 20 Jahren bei der Lüneburger Telenovela "Rote Rosen" mit. Ergattert sie damit einen Platz im Guinnessbuch der Rekorde als älteste aktive deutsche Schauspielerin? Das lässt die Produktionsfirma der Serie nach eigenen Angaben nun offiziell überprüfen. Die Österreicherin Brigitte Antonius steht in der Telenovela als Johanna Jansen vor der Kamera. Stolz verkündet sie: "Ich bin die Mitbegründerin der Rosen". Früher ist sie immer alleine mit ihrem kleinen Auto zum Filmset gefahren, mittlerweile wird sie früh morgens von einem Fahrer aus ihrer Wohnung in Lüneburg abgeholt. Wenn Antonius an Drehtagen bis zu zehn Stunden vor der Kamera steht, kümmert sich die Filmcrew um ihren dreijährigen Jack-Russell-Terrier. "Solange ich noch lebe, komme ich immer wieder", scherzt Antonius. Ihren 92. Geburtstag wird sie am Montag jedoch in ihrer Heimat im Burgenland feiern.

