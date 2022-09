Stand: 01.09.2022 16:35 Uhr Schäfer will seine Herde mit Waffe vor Wölfen schützen

Ein Berufsschäfer aus dem Landkreis Harburg sieht seine Existenzgrundlage durch Wolfsübergriffe auf seine Herde gefährdet. Er möchte in der Lage sein, die Schafe selbst mit einer Flinte zu schützen. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts Lüneburg sind in der Vergangenheit wiederholt Schafe seiner Herde trotz entsprechender Schutzvorkehrungen gerissen worden. Der Schäfer habe daher bei der zuständigen Waffenbehörde die Erlaubnis zum Erwerb, Führen und Schießen mit einer Flinte samt Munition beantragt. Diesen Antrag habe die Behörde abgelehnt. In einer mündlichen Verhandlung sollen am Dienstag nun die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse an Schäfer erörtert werden. Der Kläger soll dabei laut Verwaltungsgericht auch die Gelegenheit bekommen, die konkrete Situation zu schildern, in der er sich den Waffeneinsatz vorstellt.

