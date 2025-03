Schäfer im Wendland lässt rund 300 Schafe unversorgt zurück Stand: 05.03.2025 09:50 Uhr In Quickborn (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat eine Schafherde mehrere Tage ohne Versorgung geweidet. Der Schäfer habe sie zurückgelassen, teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit.

Unter den Tieren waren den Angaben zufolge viele Lämmer und trächtige Schafe. Nachdem der Landkreis auf die Herde aufmerksam gemacht worden ist, kümmerten sich zunächst Freiwillige um die rund 300 Tiere. Um die Herde vor den Wetterbedingungen zu schützen, wurden den Angaben zufolge Zelte aufgestellt. Mittlerweile seien die Schafe an eine professionelle Schafhaltung in einem Nachbarlandkreis übergeben worden, so der Landkreis.

Landkreis sucht Käufer für die Tiere

Jens Webs, ein benachbarter Landwirt, sagte dem NDR Niedersachsen, dass der Besitzer seit Längerem Probleme mit dem Veterinäramt gehabt habe. Der Grund sei Frust über zu viele Auflagen und Auseinandersetzungen mit dem Veterinäramt, so Webs. Die Schafe zurückzulassen sei dem Schäfer nicht leicht gefallen, so Webs weiter. Der Landkreis sucht jetzt nach einem Käufer für die Herde. Das Veterinäramt spricht von einem Tierschutzfall.

