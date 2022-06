Stand: 20.06.2022 18:11 Uhr Schaden am Schiffsantrieb: Elbfähre "Tanja" fällt aus

Die Elbfähre "Tanja" zwischen Darchau und Neu Darchau (Landkreis Lüneburg/Landkreis Lüchow-Dannenberg) setzt ab Dienstag voraussichtlich für eine Woche ihren Betrieb aus. Das teilte der Landkreis Lüneburg am Montag mit. Grund dafür ist ein Defekt am Schiffsantrieb, der repariert werden muss. Dieser war laut Landkreis aufgrund des Niedrigwassers in der Elbe entstanden. In dem Zeitraum, in dem die Fähre ausfällt, wird der Schülerverkehr im Amt Neuhaus mit zusätzlichen Kleinbussen unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.06.2022 | 06:30 Uhr