Sauensiek: Feuer zerstört Zweifamilienhaus

In der Gemeinde Sauensiek (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Montag ein Zweifamilienhaus abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich drei Bewohner selbständig ins Freie retten. Als Ursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt. Der Schaden wird auf fast eine halbe Million Euro geschätzt. Auch in Schneverdingen im Heidekreis hat es in der Nacht gebrannt. An mehreren Stellen gab es laut Polizei innerhalb kurzer Zeit mehrere kleine Feuer. Die Beamten vermuten, dass die Brände gelegt wurden.

