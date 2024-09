Stand: 09.09.2024 13:00 Uhr Samtgemeinde Salzhausen: Stichwahl entscheidet über Bürgermeister

Bei der Wahl des neuen Bürgermeisters der Samtgemeinde Salzhausen (Landkreis Harburg) kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl. Am Sonntag hatte der parteilose Kandidat Jens Köster nach Angaben der Samtgemeinde mit 49,1 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit knapp verfehlt. In der Stichwahl tritt er gegen Bianca Tacke an. Die 47-Jährige ist zwar Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen, tritt aber als unabhängige Kandidatin an. Derzeit ist sie ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Salzhausen und erhielt den Angaben zufolge 27,2 Prozent der Stimmen. Als dritter Kandidat erhielt Michael Klaproth (CDU) laut Samtgemeinde 23,7 Prozent der Stimmen. Der amtierende Samtgemeindebürgermeister Wolfang Krause (parteilos) hatte vor mehr als einem Jahr angekündigt, zum 31. Dezember dieses Jahres vorzeitig aus dem Amt auszuscheiden.

