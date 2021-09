Stand: 23.09.2021 20:38 Uhr Samtgemeinde Ilmenau: Alter Rat berät über Nachtragshaushalt

Knapp zwei Wochen nach der Kommunalwahl hat am Donnerstagabend der Rat der Samtgemeinde Ilmenau (Landkreis Lüneburg) getagt - allerdings noch in der alten Zusammensetzung. Der Rat wollte unter anderem einen Nachtragshaushalt beschließen, um neue Verwaltungsstellen zu schaffen. Nur so könnten die Aufgaben aus den Mitgliedsgemeinden künftig von der Samtgemeinde übernommen werden, sagte Bürgermeister Peter Rowohlt (SPD). Das soll ab Januar geschehen. Es sei verwunderlich, dass derart weitreichende Beschlüsse noch mit den alten Räten verabschiedet würden, hieß es aus der Grünen-Fraktion der Samtgemeinde. Zu der Kritik der Grünen kommt nun noch ein Offener Brief aus der Mitgliedsgemeinde Deutsch Evern: Dort bemängeln Bürgerinnen und Bürger, über die geplanten weitreichenden Beschlüsse nicht vorab informiert worden zu sein. Die Kommunalaufsicht prüft das Vorgehen.

