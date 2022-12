Stand: 16.12.2022 15:03 Uhr Salztherme Lüneburg zieht Eintrittspreise deutlich an

Die Salztherme in Lüneburg (SaLü) wird einige Tarife zum Jahreswechsel um mehr als 30 Prozent erhöhen. So soll zum Beispiel die Familienkarte anstatt bisher 30 Euro dann 40 Euro kosten, kündigte ein Sprecher der Therme am Freitag an. Die Lüneburger Salztherme ist eines der ersten großen Schwimmbäder im Nordosten von Niedersachsen, das die Preise erhöht. Die Wendland- und die Soltau-Therme planen nach eigenen Angaben keine Erhöhung der Eintrittspreise. In Lüneburg wurden, ebenso wie in Gartow und Soltau, bereits die Wassertemperatur gesenkt und die Öffnungszeiten eingeschränkt, um Energie zu sparen. Im SaLü seien die Kosten aber - trotz aufwendiger Sanierung - um bis zu zweieinhalb mal so hoch wie noch vor einigen Monaten, heißt es aus der Geschäftsführung. So bleibe keine Wahl, man müsse die Kosten im kommenden Jahr zum Teil auf die Gäste umlegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise