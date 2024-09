Stand: 19.09.2024 08:42 Uhr Salzstock Gorleben: Verfüllen verzögert sich

Für die geplante Verfüllung des Salzstocks in Gorleben (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist noch kein Termin in Sicht. Das hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) dem NDR Niedersachsen auf Nachfrage bestätigt. Laut einer Sprecherin sind die Betriebspläne für die Verfüllarbeiten zwar beantragt, aber noch nicht vom Landesbergamt genehmigt. Wann dies geschehe, sei unklar. Die BGE hatte vergangenes Jahr angekündigt, Mitte dieses Jahres mit den Arbeiten zu beginnen. Die Bürgerinitiative (BI) Lüchow-Dannenberg kann die Verzögerung nicht nachvollziehen. Der Rückbau des Bergwerkes sei bereits vor drei Jahren beschlossen worden, so BI-Sprecher Wolfgang Ehmke. Man sei im Wendland nun sehr skeptisch gegenüber Behörden und der Politik geworden. Die Umweltschützer drängen darauf, mit den Arbeiten noch vor der Bundestagswahl zu beginnen. Denn dass Gorleben kein Atommüllendlager wird, könne man erst so richtig glauben, wenn der Salzstock zugeschüttet sei, so Ehmke.

