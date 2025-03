Stand: 07.03.2025 11:19 Uhr Salzmuseum Lüneburg: Stadt diskutiert neuen Sanierungsplan

Das Deutsche Salzmuseum in Lüneburg sollte eigentlich mit Fördergeldern saniert und fit für die Zukunft gemacht werden. Kosten würde das laut Stadt Lüneburg etwa 15 Millionen Euro. Es fehlten aber noch Fördergelder in Höhe von etwa fünf Millionen Euro, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie hat deshalb eine Alternative vorgestellt, wie die Zukunft des Salzmuseums gesichert werden könne. Eine Möglichkeit wäre demnach, den Umfang der Arbeiten deutlich zu reduzieren. Eine Andere: Das Siedehaus im Bestand zu sanieren und aus stadteigenen Mitteln einen neuen Eingangsbereich zu schaffen. Dann aber blieben unter anderem keine Mittel mehr für die Sanierung der Solebehälter übrig, so die Stadt. Die Verwaltung habe nun die Mitglieder des Kultur- und Bauausschusses darum gebeten, die Vorschläge zu prüfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.03.2025 | 06:30 Uhr

