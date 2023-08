Salzhausen: Zeugin entdeckt zwei Tote auf Feldweg Stand: 02.08.2023 15:53 Uhr Nach dem Fund von zwei Leichen an einem ausgebrannten Auto bei Salzhausen (Landkreis Harburg) ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts.

Bei den Toten handle es sich um eine 44-Jährige und einen 74-Jährigen. Die beiden seien Ex-Partner, die in der Region gewohnt hätten. Die Spurenlage deute darauf hin, dass zunächst der Mann die Frau getötet habe, sagte der Polizeisprecher. Wie, ist unklar. Danach soll er das Auto am Heck in Brand gesetzt und sich anschließend selbst mit einer großkalibrigen Schusswaffe, die die Polizei vor Ort sichergestellt hat, getötet haben.

Leichnam der Frau verbrennt

Eine Zeugin hatte die Polizei am Mittwochmorgen alarmiert, weil zwei leblose Menschen neben zwei Autos auf einem Feldweg liegen sollten. Ein Auto stehe in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, entdeckten Einsatzkräfte die Leichen eines Mannes und einer Frau, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich den Angaben so schnell aus, dass der Leichnam der Frau verbrannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ob die Leichen in der Gerichtsmedizin obduziert werden sollten, war zunächst nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.08.2023 | 14:30 Uhr