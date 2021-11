SPD-Vorstand nominiert Lars Klingbeil als SPD-Vorsitzenden Stand: 08.11.2021 12:04 Uhr Nach dem angekündigten Rückzug von Norbert Walter-Borjans hat der SPD-Vorstand am Morgen einen Nachfolger nominiert: den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil aus dem niedersächsischen Munster.

Klingbeils Nominierung und die der derzeitigen Co-Vorsitzenden Saskia Esken durch SPD-Präsidium und -Vorstand ist der erste Schritt an die Parteispitze. Im Dezember könnte das Duo dann beim Bundesparteitag in Berlin ins Amt gewählt werden.

Als Politikstudent für Schröder gearbeitet

Lars Klingbeil gehört spätestens seit 2017 zur Führungsreserve der SPD, als er den Heidewahlkreis gewonnen und damit der CDU abgenommen hatte. Und das ganz entgegen dem damals schlechten Abschneiden der SPD. Sein politisches Rezept: zu den Menschen gehen, zuhören, kümmern. Das hat er unter anderem bei Altkanzler Gerhard Schröder gelernt, bei dem er als junger Politikstudent im Wahlkreisbüro gearbeitet hatte.

Kein Basta-Typ

Er bewundere Schröder, aber ein Basta-Typ sei er deswegen nicht, sagt er. Klingbeil beschreibt sich in einem Interview mit NDR 1 Niedersachsen von 2017 eher als der ruhige Typ, der zuhöre und analysiere. Er müsse nicht die ganze Zeit aufgeregt durch die Gegend rennen. "Ich mag Leute nicht, die permanent breitbeinig durch die politische Landschaft laufen." Und er habe auch nicht den Eindruck, dass die Menschen so einen Politikertyp wollten, so Klingbeil.

Aufstieg in einer unruhigen Zeit

Ruhig und unaufgeregt ist es auch mit seiner politischen Karriere vorangegangen. Seit zwölf Jahren ist der 43-Jährige im Bundestag, war netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und leitete die Landesgruppe der niedersächsischen SPD-Bundestagsabgeordneten. Ende 2017 wurde Klingbeil unter SPD-Chef Martin Schulz Generalsekretär - in einer unruhigen Zeit. Denn schon wenig später musste er sich auf eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher SPD-Parteichefs einstellen: Auf Martin Schulz folgte Andrea Nahles, dann übergangsweise die drei Parteivizes Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel, bis zum Team Walter-Borjans und Saskia Esken - und mit ihnen das Team, das von den linken Jusos unterstützt worden war.

Geräuschloses Managen

Auch das war für Lars Klingbeil, der zum konservativen Seeheimer Kreis der SPD gehört, kein Problem. Geräuschlos hat er die Zusammenarbeit mit den beiden und ihrem unterlegenen Gegenspieler Olaf Scholz gemanagt - mit dem Ergebnis, dass Scholz ein von der Partei akzeptierter Kanzlerkandidat wurde, und jetzt mutmaßlich ins Kanzleramt einziehen wird.

Videos 11 Min Lars Klingbeil und die Corona-Krise Lars Klingbeil ist als Mitglied des Bundestages und der großen Koalition für die Entscheidungen während der Corona-Krise mitverantwortlich. (21.04.2020) 11 Min

Genaue Vorstellungen über Können eines Parteichefs

Durch den angekündigten Rückzug von Walter-Borjans wird nun die eine Hälfte des Parteivorsitz frei und ein Interview, das Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gab, las sich wie eine Bewerbung. Vor allem wenn man sich erinnert, dass Klingbeil schon einmal selbst - nämlich 2019 - erwogen hatte, für den Parteivorsitz zu kandidieren. So überrascht es auch nicht, dass er genaue Vorstellungen davon hat, was ein Parteichef können sollte: Er solle zusammenführen, die SPD mit Blick auf die Zukunft modern aufstellen und mehr junge Wähler erreichen. Ähnliche Ziele hatte sich Klingbeil schon als Generalsekretär gesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2021 | 13:00 Uhr