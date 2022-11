Stand: 18.11.2022 11:29 Uhr SEK überwältigt Mann in seiner Wohnung in Lüneburg

Spezialkräfte der Polizei haben in Lüneburg einen Mann in dessen Wohnung überwältigt. Der 37-Jährige hatte zuvor in der Nacht zu Freitag seinen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus nach einem Streit über zu laute Musik mit einer vermeintlichen Schrotflinte bedroht. Dieser flüchtete und alarmierte die Polizei. Diese kamen aber nicht weiter - denn der Mann verweigerte jegliche Kommunikation mit den Beamten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Diese überwältigten laut Polizei den alkoholisierten Mann in seiner Wohnung. Seine vermeintliche Schrotflinte entpuppte sich als Attrappe. Die Beamten fanden den Angaben zufolge zudem eine weitere sogenannte Anscheinswaffe. Gegen den 37-Jährigen, der unverletzt blieb und für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht wurde, ermitteln die Beamten wegen Bedrohung. Der Mann sei schon in der Vergangenheit durch aggressives Verhalten aufgefallen, teilte eine Sprecherin mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.11.2022 | 13:30 Uhr