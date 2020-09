Stand: 04.09.2020 08:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

S-Bahn-Ringlinie: Landkreis Harburg begrüßt Pläne

Politik und Verwaltung des Landkreises Harburg begrüßen grundsätzlich die Idee, Bostelbek und Hamburg-Altona über eine S-Bahn-Ringlinie zu verbinden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das sei das Ergebnis einer Diskussion im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr am Donnerstagabend, sagte der Ausschussvorsitzende Maximilian Leroux. Pendler und Wirtschaft in der Region würden gleichermaßen von einer besseren Verbindung über die Elbe profitieren, hieß es. Seit einiger Zeit wird unter anderem in der Hamburger Politik die Möglichkeit besprochen, die Linie S3 zu bestimmten Zeiten als Ringlinie von Heimfeld über Waltershof nach Altona zu führen.

