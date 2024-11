Rückbau des Bergwerks Gorleben: Verfüllung startet am Freitag

Stand: 28.11.2024 18:36 Uhr

Das Erkundungsbergwerk im Salzstock Gorleben (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wird zugeschüttet. Jahrzehntelang war es als einzig mögliches Atommüll-Endlager in Deutschland untersucht worden. Am Freitag sollen die ersten Ladungen in den Salzstock einfahren.