Stand: 05.08.2020 08:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rotenburg: Polizei sucht nach drei Autoknackern

Die Polizei in Rotenburg (Wümme) fahndet nach drei mutmaßlichen Autoknackern. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hatte laut Polizei ein Zeuge am frühen Mittwochmorgen gemeldet, dass zwei Männer und eine Frau am Flugplatz ein Fahrzeug aufbrechen würden. Die Einsatzkräfte konnten an dem Auto entsprechende Spuren feststellen, die Täter aber nicht auffinden. Polizisten untersuchten daraufhin unter anderem ein nahegelegenes Waldgebiet in der Nähe einer Kaserne. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.08.2020 | 07:30 Uhr