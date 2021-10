Stand: 12.10.2021 07:34 Uhr Rotenburg: Leer stehendes Haus geht in Flammen auf

In Rotenburg ist in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Borchel um kurz vor 1 Uhr ein Feuer in einem leer stehenden Haus ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Da das Haus komplett in Flammen stand, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Eigentümer wohnen nebenan.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.10.2021 | 06:30 Uhr