Stand: 20.11.2020 16:50 Uhr Rotenburg: Landkreis setzt ab Montag mehr Schulbusse ein

Der Landkreis Rotenburg will für den Schülertransport ab Montag zusätzliche Busse zur Verfügung stellen. Im nördlichen Bereich um Zeven und Bremervörde sollen dadurch die Schülerströme entzerrt werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises vom Freitag. Bisher seien hier die Busse zu voll gewesen, so dass die zur Corona-Prävention nötigen Abstände nicht eingehalten werden konnten. Da keine weiteren Linienbusse vorhanden seien, greife das Busunternehmen auf Reisebusse zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.11.2020 | 06:30 Uhr