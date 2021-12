Rotenburg: Ermittlungen wegen sexueller Gewalt in Pflegeheim Stand: 21.12.2021 11:49 Uhr Schwere Vorwürfe bei Agaplesion im Landkreis Rotenburg: Ein Pfleger soll in einem Seniorenheim in Rotenburg Pflegeschülerinnen sexuell belästigt und gewalttätig gegenüber Bewohnern gewesen sein.

Gegen den 35-Jährigen werde wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden dem NDR in Niedersachsen. Es würden nun Zeugen vernommen, teilte die Anklagebehörde außerdem mit. Das Unternehmen hatte dem unter Verdacht stehenden Pfleger aufgrund der Vorwürfe am 6. Dezember fristlos gekündigt und ihn am Tag darauf bei der Polizei angezeigt.

Agaplesion informiert Angehörige per Brief

Die "Kreiszeitung" hatte zuerst über den Fall und ein Schreiben des Unternehmens an die Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner berichtet. Darin heißt es demnach, es gebe einen begründeten Verdacht der sexuellen Gewalt gegen mehrere Schülerinnen und des groben Verhaltens in der Pflege.

Pflegeschülerinnen wenden sich an Lehrkräfte

Ende November hatten sich dem Bericht zufolge zwei Pflegeschülerinnen Lehrkräften offenbart und dem Pfleger massive sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Pflegeschule informierte das Heim, das den Beschuldigten vorübergehend freistellte. Als sich der Verdacht erhärtete, feuerte das Heim den Mann. Zudem schaltete Agaplesion die Heimaufsicht ein.

