Stand: 06.11.2020 07:43 Uhr Rotenburg: Einsatzkräfte bergen Kleinkind tot aus Fluss

Rettungskräfte haben in der Nacht zu Freitag ein Kleinkind tot aus einem Fluss am Ortsrand von Rotenburg geborgen. Das Kind war nach Angaben eines Polizeisprechers am späten Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin mehrere Stunden nach dem Kind - auch mit Booten auf der Wümme. Zum Alter des Kindes machte die Polizei keine Angaben. Jetzt sollen die Umstände des Todes ermittelt werden.

