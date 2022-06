Stand: 08.06.2022 20:02 Uhr Rotenburg: E-Biker bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Sottrum im Landkreis Rotenburg/Wümme ist am Mittwoch ein 86-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden, der auf einem E-Bike unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann am Vormittag die Bundesstraße 75 überqueren wollen. Dabei habe er offenbar nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei mit. Der Mann stieß mit einem Kleinbus zusammen. Der 60-jährige Fahrer des Kleinbusses hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Der schwer verletzte 86-Jährige wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.06.2022 | 06:30 Uhr