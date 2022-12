Stand: 07.12.2022 13:06 Uhr Rotenburg: E-Bike-Fahrer prallt gegen Müllmann

Ein E-Bike-Fahrer hat am Dienstagmorgen einen Müllmann in Rotenburg angefahren. Anschließend flüchtete er, wie die Polizei mitteilte. Der 31-jährige Müllmann habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Gegen 7 Uhr war der E-Bike-Fahrer gegen den Müllmann geprallt, der gerade eine Tonne leerte. Der Müllmann stürzte und verletzte sich am Rücken. Der E-Biker war "vermutlich" blond, so die Polizei. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (04261) 94 70 zu melden.

