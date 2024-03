Stand: 17.03.2024 17:34 Uhr Rotenburg: Ausgerissene Schweine halten Polizei auf Trapp

Zwei entlaufende Schweine haben in Rotenburg (Wümme) am späten Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Menschen hatten den Einsatzkräften gemeldet, dass im Bereich Verdener Straße zwei Hausschweine frei herumliefen. Nach mehr als zwei Stunden und etlichen erfolglosen Anläufen konnten Polizeikräfte die Schweine schließlich mit der Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern in zwei Transportboxen für Hunde treiben. Die Tiere seien nun vorläufig bei einem Anwohner untergebracht worden, teilte die Polizei mit. Den Halter der ausgebüxten Schweine konnte sie bisher nicht ermitteln - und bittet daher unter der Telefonnummer (04261) 9470 um Hinweise.

