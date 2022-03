Stand: 11.03.2022 11:33 Uhr Rotenburg: Auf Schultoilette von BBS bricht Feuer aus

Die Berufsbildenden Schulen in Rotenburg mussten am Freitagmorgen wegen eines Brandes teilweise evakuiert werden. 900 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen. In einer der Schultoiletten der BBS war ein Feuer ausgebrochen. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, gegen 10 Uhr war der Brand gelöscht. Niemand sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Räume seien anschließend gelüftet worden. Nach 30 Minuten konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Hinweise auf einen technischen Defekt wurden bislang nicht gefunden.

