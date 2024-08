120 Kilogramm Zwiebeln gestohlen: Diebe ernten Gemüse selbst Stand: 27.08.2024 16:27 Uhr Drei Männer haben von einem Feld im Landkreis Rotenburg 120 Kilogramm Zwiebeln gestohlen. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Was die Täter mit der Menge wollten, ist unklar.

Was macht man mit so vielen Zwiebeln? Rund 120 Kilogramm des Gemüses haben drei Männer am Sonntagabend in Steddorf im Landkreis Rotenburg gestohlen. Sie hätten die Zwiebeln auf einem Feld an einer Landesstraße selbst geerntet und in ihr Auto geladen, so die Polizei. Ein Zeuge beobachtete die Männer dabei und folgte ihnen bis zu einem Grundstück. Von dort seien zwei der drei Männer zu Fuß geflohen, so die Polizei - ein weiterer blieb am Auto zurück. Die alarmierte Polizei sicherte den Wagen mit einer Fahrzeugkralle und ermittelt nun. Was die Diebe mit den vielen Zwiebeln wollten, ist auch den Rotenburger Beamten noch ein Rätsel, wie der Sprecher auf Nachfrage des NDR Niedersachsen am Dienstag sagte.

Auch bei SB-Ständen greifen Dieb zu

Taten in so einem großen Stil wie jetzt in Steddorf sind dem niedersächsischen Landvolk bisher nicht bekannt, bestätigte ein Sprecher. Aber: Häufig würden Erdbeeren, Schnittblumen, Zuckerrüben, Kürbisse, Äpfel und Kartoffeln von den Selbstbedienungsständen mitgenommen, ohne Geld zu hinterlassen. Die meisten der Stände seien mit Videokameras ausgestattet, sagte der Sprecher der Polizei in Rotenburg. Auf den Aufnahmen sei oft auch zu sehen, wie Menschen nur kleines Geld und nicht den geforderten Betrag in die Kassen legten. Rechtlich gesehen handele es sich auch in diesen Fällen um Diebstahl. Die meisten Taten blieben aber ungeklärt, weil die Personen schnell wieder weg seien.

