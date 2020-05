Stand: 04.05.2020 20:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Rote Rosen" nach Drehpause zurück am Set von Thorsten Ahles

Normalerweise sitzt Katrin Ingendoh, die die Rolle der Judith Schäfer spielt, am Beginn eines Drehtages in der Maske und lässt sich entspannt schminken und frisieren. Derzeit muss sie das in ihrer kleinen Garderobe selbst machen. So wie alle übrigen Kolleginnen und Kollegen auch. Eine Maskenbildnerin gibt mit dem nötigen Abstand Tipps und Hinweise. Ingendoh sieht das ungewöhnliche Styling aber pragmatisch: "Das ist wie ein kleiner Workshop und ich kann ja nur besser werden." Coronabedingt läuft bei der ARD Telenovela "Rote Rosen" derzeit einiges anders.

Tempo deutlich verlangsamt

Rund fünf Wochen war in Lüneburg Drehpause. Jetzt wird zumindest wieder produziert, wenn auch in gemäßigtem Tempo. Normalerweise wird pro Tag eine Folge gedreht. Aktuell ist es ungefähr eine halbe. Weil in sämtlichen Spielszenen Abstände eingehalten werden müssen, dauert alles etwas länger. Bei Text- und Stellproben müssen die Schauspieler ihren Mund- und Nasenschutz anbehalten. Nur wenn aufgezeichnet wird, wird er kurz abgenommen. Für Herbert Ulrich alias Henning Maiwald eine befremdliche Situation: "Es behindert einen auch so ein bisschen, denn normalerweise guckt man dem anderen ja ins Gesicht und nimmt auch Reaktionen wahr. Und da fehlt einiges."

Drehbücher mussten überarbeitet werden

Das Coronavirus hat auch die Autoren vor eine Herausforderung gestellt. Drehbücher, die mit einem Vorlauf von acht Wochen schon geschrieben waren, wurden Seite für Seite angepasst. Sämtliche Szenen, in denen sich Schauspieler nähergekommen wären, wurden gestrichen. Keine Umarmungen, keine Küsse mehr. Zumindest aber kann jetzt wieder gedreht werden. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist noch offen.

Neue Folgen zuerst in der Mediathek

"Rote Rosen" war die erste Telenovela, die eine Frau über 40 in den Mittelpunkt stellt. Die Serie wird in Lüneburg gedreht und montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Seit Oktober 2019 bietet Das Erste für die Fans von "Rote Rosen" einen neuen Service: Unmittelbar nach der Ausstrahlung einer Folge im Fernsehen ist die nächste schon in der ARD Mediathek zu sehen.

