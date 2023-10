"Rote Rosen" im NDR Podcast: Besondere Einblicke, Klatsch und Privates Stand: 06.10.2023 10:42 Uhr Was passiert hinter den Kulissen von "Rote Rosen"? Seit heute gibt es einen Podcast zu der erfolgreichen Lüneburger Telenovela. Martin Tietjen schaut mit den Darstellern hinter die Kulissen.

Jede Woche lädt Gastgeber Martin Tietjen einen Darsteller oder eine Darstellerin aus der Serie ein und spricht über Klatsch und Privates. Die ersten beiden Folgen sind ab heute in der ARD-Audiothek zu hören. In dem vom NDR Studio Lüneburg produzierten Podcast geht es nicht nur um die Serie, sondern auch um gesellschaftlich relevante Themen, wie der Frage, warum Schauspielerinnen ab 40 Jahren es schwerer haben, engagiert zu werden. "Rote Rosen" ist die erste deutsche Telenovela, die eine weibliche Hauptfigur in ihren mittleren Vierzigern in den Fokus rückt.

Das sind die ersten fünf Folgen

Folge 1: Sarah Masuch alias Anette Roth (veröffentlicht)

alias Anette Roth (veröffentlicht) Folge 2: Maurice Pawlewski alias Marvin Köpke (veröffentlicht)

alias Marvin Köpke (veröffentlicht) Folge 3: Maria Fuchs alias Carla Saravakos (Veröffentlichung am 13. Oktober)

alias Carla Saravakos (Veröffentlichung am 13. Oktober) Folge 4: Hakim-Michael Meziani alias Ben Berger (Veröffentlichung am 20. Oktober)

alias Ben Berger (Veröffentlichung am 20. Oktober) Folge 5: Katja Frenzel alias Tina Richter (Veröffentlichung am 27. Oktober)

Es geht um die Liebe

Für die erste Folge hat sich Martin Tietjen mit Sarah Masuch getroffen, die in der aktuellen "Rote Rosen"-Staffel die Anette Roth spielt. Es geht auch um glücklichen Beziehungen und die Liebe im Allgemeinen. In der zweiten Podcast-Folge, die parallel zu Folge 1 veröffentlicht wird, ist Maurice Pawlewski zu Gast. Er ist den "Rote Rosen"-Zuschauerinnen und -Zuschauern in seiner Rolle als Marvin Köpke bekannt und verrät, was er an der Rolle des Bösewichts mag.

Mit mehr als 3.800 Folgen in 21 Staffeln und 15 Jahren Sendelaufzeit ist "Rote Rosen", ausgestrahlt im Ersten, eine der erfolgreichsten Telenovelas in Deutschland.

