Stand: 07.01.2021 14:28 Uhr "Rote Rosen": Szenen mit Karl Dall werden nicht gezeigt

Aus der ARD-Telenovela "Rote Rosen" werden alle Szenen herausgeschnitten, die mit dem Entertainer Karl Dall kurz vor seinem Tod in Lüneburg gedreht worden waren. Diese wenigen Szenen seien unzusammenhängend und passten nicht in den Kontext, sagte eine Sprecherin der Produktionsfirma. Dall hatte im November in Lüneburg einen Schlaganfall erlitten, als er sich dort für die Dreharbeiten aufhielt. Der Komiker, Musiker und Schauspieler starb daraufhin am 23. November im Alter von 79 Jahren. In der Serie sollte er ab Januar in 15 Folgen als Rockstar Richie Skye zu sehen sein.

