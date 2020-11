"Rote Rosen": Dreharbeiten mit Karl Dall unterbrochen Stand: 12.11.2020 11:31 Uhr Schock bei den "Roten Rosen" in Lüneburg: Der Gast-Schauspieler Karl Dall wurde mit Verdacht auf einen Schlaganfall behandelt. Die Drehbücher für die ARD-Telenovela müssen nun umgeschrieben werden.

Seit Anfang der Woche stand der 79-Jährige für die "Roten Rosen" vor der Kamera. In der Serie spielte er den Alt-Rockstar Richie Sky. Jetzt mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden. Nach Angaben seiner Familie wurde Dall am Mittwochmittag in seinem Lüneburger Apartment wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall behandelt. Er werde weiter medizinisch betreut.

Dreharbeiten waren "engagiert und lustig"

"Wir sind sehr betroffen über Karls unerwartete Erkrankung", sagte der Co-Produzent der "Roten Rosen", Jan Diepers. Die bisherigen Dreharbeiten seien ausgesprochen engagiert und lustig verlaufen. "Wir drücken Karl jetzt alle Daumen für seine baldige Gesundung", so Diepers. Das Produktionsstudio sichere Dall und seiner Frau seine mögliche Unterstützung zu. Die tägliche Produktion der Serie, die von montags bis freitags in der ARD läuft, geht indes weiter - mit neuen Drehbüchern.

