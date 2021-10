Stand: 18.10.2021 09:24 Uhr Rosengarten: Feuer greift von Wohnmobil auf Wohnhaus über

Ein Wohnmobil ist am Sonntag in Rosengarten (Landkreis Harburg) ausgebrannt. Das Feuer im Ortsteil Klecken griff auf das anliegende Wohnhaus über. Dieses wurde laut Polizei erheblich beschädigt und gilt als derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Hausbesitzer kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ermittler sind am Montag noch einmal vor Ort, um nach Hinweisen auf die Brandursache zu suchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.10.2021 | 09:30 Uhr