Stand: 03.01.2021 18:45 Uhr Rosengarten: Festnahmen nach Automatensprengung in Hamburg

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Hamburg hat die Polizei in der Gemeinde Rosengarten (Landkreis Harburg) drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher mitteilte, hatten Zeugen in der Nacht zu Sonntag laute Knallgeräusche gehört und daraufhin die Beamten alarmiert. An der Landesgrenze zu Niedersachsen stießen die Polizisten auf den beschriebenen Fluchtwagen. Als sie ihn anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. In der Gemeinde Rosengarten fanden die Beamten das Auto schließlich auf einem Grundstück und nahmen zwei 18 und 22 Jahre alte Männer fest. Der dritte 17-jährige Tatverdächtige wurde an einer Tankstelle gestellt. In dem Wagen entdeckte die Polizei neben einer Geldkassette mit knapp 50 Euro auch Knallkartuschen und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Aus Mangel an Haftgründen kamen die drei jungen Männer wieder auf freien Fuß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.01.2021 | 06:30 Uhr