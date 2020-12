Stand: 11.12.2020 18:29 Uhr Rosengarten: Drei kleine Luchsschwestern verlassen Wildpark

Vom Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten aus in die Ferne: Die jungen Luchs-Schwestern "Rocky", "Romy" und "Ruby" verlassen den Landkreis Harburg und sollen sich in Wildgehegen bei Dresden, Schweinfurt (Bayern) und Fürstenwalde (Brandenburg) vermehren, wie der Wildpark Schwarze Berge am Freitag mitteilte. "Wir freuen uns sehr, dass unser Nachwuchs jetzt eine eigene neue Luchs-Familie gründen kann und damit dazu beiträgt, die Population in Deutschland zu erhöhen", sagte Geschäftsführer Arne Vaubel. Lange Zeit war der Luchs demnach aus deutschen Wäldern verschwunden. Dank Wiederansiedlungsprojekten sei das Tier im Harz und im Bayerischen Wald wieder heimisch.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.12.2020 | 17:00 Uhr