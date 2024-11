Stand: 12.11.2024 08:15 Uhr Rohrbruch: Einige Haushalte in Bad Bevensen ohne Wasser

In Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) sind seit Montagnachmittag einige Haushalte ohne Wasser. Ein Wasserrohrbruch einer größeren Leitung hatte eine Straße im Westen der Stadt unterspült, teilte der Netzbetreiber Celle-Uelzen Netz mit. Nach eigenen Angaben musste der Betreiber die Zuleitung sperren. Etwa 15 Haushalte in der Straße "Am Britzenberg" hätten deshalb kein Wasser. In umliegenden Straßen könnte das Wasser etwas getrübt sein. Dies sei aber gesundheitlich unbedenklich, heißt es von Celle-Uelzen Netz. Wann der Schaden behoben sei, ist derzeit nicht klar.

