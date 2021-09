Stand: 06.09.2021 08:21 Uhr Rinder sterben bei Stallbrand in Sottrum

In Sottrum im Landkreis Rotenburg sind bei einem Feuer in der Nacht zu Montag 15 Rinder verbrannt. Nach Angaben der Polizei war der historische Stall aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Dem Landwirt sei es noch gelungen, einen Großteil der Tiere ins Freie zu bringen. Dabei erlitt der Mann eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten liefen noch am Morgen.

VIDEO: 15 Rinder sterben bei Stallbrand im Landkreis Rotenburg (1 Min)

