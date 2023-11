Reuiger Dieb gibt nach Jahrzehnten eine Orgelpfeife zurück

Stand: 02.11.2023 16:27 Uhr "Der Teufel ein Greif": Dieb schickt Orgelpfeife nach Jahren zurück

Nach vielen Jahren ist eine kleine Orgelpfeife zurück in der Lüneburger St. Johannis-Gemeinde. Am Donnerstag kam die etwa 30 Zentimeter lange und rund 450 Jahre alte Pfeife per Post im Gemeindebüro an, wie Pastor Diederik Noordveld dem Evangelischen Pressedienst berichtete. Dabei lag ein Brief, den der Pastor auf Instagram gepostet hat. "Ich gebe Ihnen mit einem schlechten und mit einem guten Gewissen diese kleine Pfeife aus dem großen Orgelwerk der St. Johanniskirche zurück", steht in dem Schreiben, das "ein Lüneburger Bürger" unterzeichnet hat. Vor Jahrzehnten habe er als Schüler mit der Klasse die Kirche und auch "das wunderbare Orgelwerk" besucht - und zugegriffen: "Die Hände waren schnell, die Gedanken nicht reif, der Teufel ein Greif." Er entschuldigt sich für seinen Fehlgriff - den Pastor freut's.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min