Stand: 14.04.2021 08:00 Uhr Reppenstedt: Coca Cola beendet Pumpversuche

Die Tests von Coca-Cola für einen dritten Brunnen im Landkreis Lüneburg sind beendet worden. Laut Unternehmen verlief der Pumpversuch technisch nach Plan. Insgesamt seien in Reppenstedt nach Informationen des NDR in Niedersachsen rund 100.000 Kubikmeter Wasser testweise gefördert worden. Eine Bürgerinitiative in Lüneburg wehrt sich angesichts des Klimawandels dagegen, weiter Grundwasser für kommerzielle Zwecke zu entnehmen. Coca Cola fördert bereits aus zwei Brunnen im Landkreis Lüneburg Wasser und verkauft es.

Weitere Informationen Weltwassertag: Demonstrierende blockieren Coca-Cola-Werk Mehrere Initiativen hatten zuvor zu Protesten in Lüneburg aufgerufen. Der US-Konzern testet derweil den dritten Brunnen. (22.03.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.04.2021 | 06:30 Uhr