Stand: 10.11.2024 17:48 Uhr Renitenter Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein betrunkener Autofahrer aus Bergen (Landkreis Celle) hat sich am Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zunächst sei der 27-Jährige gegen 2.45 Uhr in eine Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Bergen geraten, so die Polizei. Da er alkoholisiert war, habe man ihm die Weiterfahrt untersagt. Zwei Stunden später wurde der Mann im Stadtgebiet Celle mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Um sich einer weiteren Kontrolle zu entziehen, sei er mit Geschwindigkeiten von teilweise über 160 Kilometern pro Stunde geflüchtet. Die Polizei stoppte den Fahrer schließlich im Bereich Ehlershausen. Laut Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

