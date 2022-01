Stand: 05.01.2022 13:25 Uhr Rekordwerte im Corona-Jahr: 2.011 kleine Lüneburger geboren

In Lüneburg sind im vergangenen Jahr so viele Babys zur Welt gekommen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Insgesamt wurden in der Hansestadt 2.011 Kinder geboren, meldet das Bürgeramt. Mehr als 2.000 Neugeborene gab es in der Hansestadt zuletzt im Jahr 1969. Damit setzt sich der Trend steigender Geburtenzahlen fort. Ein möglicher Grund dafür: die insgesamt gestiegene Einwohnerzahl der Hansestadt. Die beliebtesten Vornamen bei den jüngsten Lüneburgern sind übrigens Emilia und Leo. Zuerst hatte die "Landeszeitung" über das Thema berichtet.

