"Reichsbürger"-Prozess: Ärztin aus dem Landkreis Peine sagt aus Stand: 18.02.2025 07:13 Uhr Im Prozess gegen die mutmaßlich terroristische "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß vor dem Oberlandesgericht München sagt heute eine Ärztin aus Vechelde aus. Sie gilt als eine der Hauptangeklagten.

Der Prozess ist einer der größten Terrorprozesse der Bundesrepublik. Neben München laufen weitere Prozesse in Stuttgart und Frankfurt. Die Generalbundesanwaltschaft wirft Melanie R. und weiteren Angeklagten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Die Gruppe um Prinz Reuß hat laut Anklage durch einen Putsch die bestehende staatliche Ordnung zerstören und eine eigene Regierung etablieren wollen. Die 58-Jährige soll sich der Gruppe spätestens im Februar 2022 angeschlossen und dem sogenannten Rat angehört haben. Demnach sollte sie nach dem geplanten Putsch den Posten der Gesundheitsministerin in der Regierung von Heinrich XIII. Prinz Reuß übernehmen.

Anwalt: Melanie R. ist keine "Reichsbürgerin"

Die Ärztin soll der Gruppe laut Generalbundesanwalt rund 47.000 Euro zur Verfügung gestellt haben. Das Geld wurde laut Anklage unter anderem für Schießtrainings verwendet. Zu Prozessbeginn im Juni 2024 hatte ihr Anwalt betont, dass Melanie R. keine "Reichsbürgerin" sei. Vielmehr sei sie in eine Verschwörungstheorie hineingeraten. Ihr Verhalten sei seiner Ansicht nach nicht strafbar gewesen.

Weitere Angeklagte aus Niedersachsen

Neben der Ärztin aus dem Landkreis Peine kommen weitere Beschuldigte aus Niedersachsen. Vor dem Oberlandesgericht in München muss sich noch der Anwalt Paul G. aus Hannover verantworten. Er sollte laut Bundesanwaltschaft Außenminister in der Putschregierung werden. In Frankfurt am Main läuft ein Prozess gegen den ehemaligen Polizeibeamten Michael Fritsch aus Hannover. Er soll Mitglied im "militärischen Arm" der Gruppe gewesen sein. Ein weiterer Prozess gegen die "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß läuft in Stuttgart. Das Verfahren in München war im Juni 2024 gestartet. Bisher hat das Gericht Termine bis zum Januar 2026 angekündigt.

