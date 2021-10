Regionalzug erfasst Menschen in Neu Wulmstorf - zwei Tote Stand: 23.10.2021 11:05 Uhr Zwei Menschen sind beim Überqueren von Bahngleisen in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 33 Jahre alte Mann und die 29-jährige Frau waren laut Polizei am Freitagabend auf die Gleise gelaufen und hatten dabei vermutlich einen herannahenden Regionalzug übersehen. Offenbar hatten die beiden versucht, eine auf der Südseite des Bahnhofs wartende S-Bahn zu erreichen, teilte die Polizei mit. Sie hätten die Gleise an einer Stelle überquert, an der dies verboten sei.

Bahnstrecke bis in die Nacht gesperrt

Nach dem Unfall mussten etwa 130 Fahrgäste den Regionalzug verlassen. Ein Kriseninterventionsteam war nach Angaben der Polizei vor Ort und betreute den Lokführer und das Bahnpersonal. Die Bahnstrecke Hamburg - Cuxhaven war bis in die Nacht gesperrt.

