Rebecca Harms: "Deutschland muss der Ukraine beistehen" Stand: 24.02.2022 14:00 Uhr Die frühere Europa-Abgeordnete der Grünen Rebeccca Harms aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg verfolgt die Entwicklung in der Ukraine mit Sorge. Die Osteuropa-Expertin hat enge Kontakte in das Land.

Rebecca Harms spricht im Interview mit NDR Niedersachsen von Angst um das Land und um ihre Freunde in der Ukraine, aber auch von Zorn auf die "widerliche Politik, die Waldimir Putin seit Langem vorbereitet und jetzt in dem Angriff vollzieht". Es sei kein Konflikt mehr, sondern es handele sich um einen Krieg, in dem es mit dem russischen Präsidenten Putin einen Aggressor und mit der Ukraine ein Opfer gebe. "Die Ukraine hat einen sehr großen Anspruch auf Beistand", so Harms.

Ukraine: Wasservorräte in der Badewanne

Harms engagiert sich seit Jahren in der Ukraine für die Belange der Zivilgesellschaft und hat viele Kontakte dorthin. Seit den Meldungen über die russischen Angriffe am Donnerstagmorgen berichten ihr Freunde in der Ukraine, dass sie sich auf weitere Angriffe vorbereiten. "Sie versuchen, noch Geld abzuheben, einzukaufen, sie lassen ihre Badewannen voll Wasser laufen, tragen Wasserkanister in ihre Wohnungen", so Harms. Außerdem überlegten die Menschen, in welchem Keller sie Schutz suchen, wenn Fliegeralarm kommt.

Harms: "Sanktionen reichen nicht aus"

Die bisherigen Sanktionen der EU und Deutschlands gegen Russland reichen nach Ansicht der langjährigen Abgeordneten im EU-Parlament nicht aus. Gerade im Finanzbereich müsse über das bisher Beschlossene hinausgegangen werden, um Russland international zu isolieren. "Ich rechne zur Zeit nicht damit, dass Deutschland Waffen an das angegriffene Land liefert, aber ich hoffe, dass die Deutschen nicht andere Partner der Ukraine daran hindern, dem Land Waffen zu geben", sagte Harms. Es werde auch sehr wichtig sein, humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und für die Menschen in den Kriegsgebieten vorzubereiten.

Wie sich dieser begonnene Krieg in der Ukraine noch aufhalten lässt, darauf weiß auch Rebecca Harms keine Antwort. Sie äußert lediglich die Hoffnung, dass Deutschland seine Diplomatie gegenüber Russland und Wladimir Putin auf den Prüfstand stellt.

