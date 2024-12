Stand: 06.12.2024 15:50 Uhr Razzien in Rotenburg: Polizei findet Drogen und Bargeld

Bei einem Großeinsatz am Donnerstag hat die Polizei größere Mengen an Kokain und Cannabis sichergestellt. Zudem fand sie einen sechsstelligen Bargeldbetrag. Laut Polizei Rotenburg stammt das Geld vermutlich aus illegalen Geschäften. Auf einem der durchsuchten Grundstücke beschlagnahmten die Einsatzkräfte zudem einen hochwertigen Porsche, nach dem das Bundeskriminalamt bereits gesucht hatte. Das Fahrzeug war zuvor aus Luxemburg verschwunden. Die Polizei durchsuchte bei den Razzien 18 Häuser und Betriebe in Rotenburg sowie ein Objekt in Bremen. Polizei und Staatsanwaltschaft Verden werteten den Einsatz als "Schlag gegen die organisierte Kriminalität". Grundlage für die Razzien waren Ermittlungen gegen elf Beschuldigte aus Rotenburg. Sie sollen gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben. Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest. Sie wurden wegen fehlender Haftgründe mittlerweile entlassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.12.2024 | 13:30 Uhr