Razzia in elf Bundesländern: Polizei sprengt Neonazi-Netzwerk Stand: 06.04.2022 09:22 Uhr Hunderte Polizisten haben heute in elf Bundesländern Razzien gegen ein Neonazi-Netzwerk durchgeführt. Einer der Verdächtigen soll ein ehemaliger Offiziersanwärter aus Munster sein.

Chris Marvin C. habe bei der Panzertruppe in Munster gedient und sei vom Militärischen Abschirmdienst beobachtet worden, berichtete "Der Spiegel" am Mittwochmorgen. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) beobachtete den Soldaten, konnte aber nicht verhindern, dass C. ständigen Zugriff auf Waffen und Munition hatte.

50 Verdächtige im Fokus der Ermittler

Hunderte Beamte haben die Wohnungen von 50 Verdächtigen durchsucht, die Teil eines gewaltbereiten Neonazi-Netzwerks in Deutschland sein wollen. Es kam zu vier Festnahmen, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft aus Karlsruhe mit. Ihnen wird unter anderem die versuchte Bildung einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise deren Unterstützung vorgeworfen.

