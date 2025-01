Stand: 29.01.2025 11:05 Uhr Razzia gegen Drogenhandel: Polizei Stade beschlagnahmt Luxusautos

Im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel hat die Polizei Stade am Dienstag zwölf Gebäude durchsucht. Im Zentrum der Ermittlungen stehen den Angaben zufolge drei Männer aus dem Landkreis Harburg. Die Männer im Alter zwischen 36 und 39 Jahren stünden im Verdacht, als Bande größere Mengen Kokain in einem Lokal in Buchholz in der Nordheide verkauft zu haben, teilte die Polizei mit. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte Datenträger und Luxusartikel im Wert von etwa 280.000 Euro sicher. Darunter sind den Angaben zufolge zwei Luxusautos sowie mehrere Uhren und Handtaschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.01.2025 | 06:30 Uhr