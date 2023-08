Stand: 29.08.2023 09:19 Uhr Raubüberfall mit Beil: Urteil gegen Intensivtäter erwartet

Vor dem Landgericht Lüneburg könnte heute der Prozess gegen einen 22-jährigen Intensivtäter zu Ende gehen. Der Angeklagte soll im März einem Mann mit einer Nahkampfwaffe eine tiefe Schnittwunde zugefügt haben. Vorgeworfen wird ihm außerdem ein Tankstellenüberfall in Uelzen, bei dem er mit einem Beil und Pfefferspray bewaffnet gewesen sein soll. Schließlich habe er noch einen Verkaufsautomaten aufgebrochen und Lebensmittel sowie Bargeld gestohlen, so die Anklage. Schon zuvor war der 22-Jährige bei der Polizei immer wieder mit kleineren Delikten aufgefallen. Im laufenden Gerichtsprozess zeigte er Reue und bat unter anderem den überfallenen Tankwart um Verzeihung. Nach Angaben eines Gerichtssprechers werden am heutigen vermutlich letzten Verhandlungstag noch eine Gutachteraussage, die Plädoyers sowie das Urteil erwartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Raub und Körperverletzung: Intensivtäter erneut vor Gericht Kurz nach einer Haft soll der 22-Jährige in Uelzen wieder straffällig geworden sein. Wie kann so etwas verhindert werden? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.08.2023 | 08:30 Uhr